Scontro tra due auto a Sassari, conducente estratto dalle lamiere

Due le persone ferite. L’incidente nel pomeriggio di oggi

Di: Redazione Sardegna Live

Schianto tra due auto durante il pomeriggio odierno, attorno alle ore 14:20, in Via Domenico Mille Lire a Sassari, all’altezza dell’incrocio della frazione di San Giovanni. Per cause ancora da accertare, una Clio ed una Golf si sono scontrate frontalmente provocando due feriti, entrambi i conducenti delle auto.

Intervento immediato dei Vigili del fuoco i quali hanno si sono serviti dell’ausilio delle cesoie e divaricatori per estrarre il conducente della Clio dalle lamiere, per poi affidarlo al personale del 118. I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso per le cure.

Sul posto, oltre i VVF e il personale medico del 118, anche la Polizia locale per i rilievi di propria competenza.