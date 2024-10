“La Sardegna piange un suo carabiniere”, il cordoglio del sindacato indipendente

All’alba di oggi il tragico incidente che ha provocato la morte di Pietro Mastino, in servizio presso il Reparto operativo di Alghero

Di: Redazione Sardegna Live

“La Segreteria Regionale del SIC Sardegna ha appreso con profonda tristezza che, nelle prime ore della mattinata odierna, un carabiniere è deceduto in un sinistro stradale verificatosi sulla strada che collega Olmedo ad Alghero Il collega deceduto stava recandosi a lavoro presso il Comando Compagnia Carabinieri di Alghero. Il Sindacato Indipendente Carabinieri Sardegna esprime accorati sentimenti di cordoglio ai familiari e ai Colleghi del Reparto di appartenenza”.

Sono parole colme di dolore quelle del sindacato, in merito alla tragica morte, avvenuta questa mattina, di Pietro Mastino, carabiniere in servizio presso il Reparto operativo di Alghero.

L’incidente

Il militare 55enne è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate subito dopo il violento scontro con una panda, mentre si trovava a bordo della sua Seat Ibiza nera, lungo la Strada provinciale 19, che collega Alghero e Olmedo.

Il carabiniere è stato caricato su un'ambulanza del 118 per essere trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è arrivato già privo di vita. Anche l'altro automobilista è stato trasportato all'ospedale di Sassari. È ferito gravemente, ma la sua vita non sarebbe in pericolo.

Una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero ha dovuto utilizzare le cesoie e i divaricatori per poter estrarre il carabiniere imprigionato tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti oltre i Vigili del fuoco e il 118, la polizia stradale e i carabinieri.