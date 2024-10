Vaccinazione antinfluenzale 2024-25: al via le prenotazioni nel Sulcis Iglesiente

Disponibili diverse modalità per adulti e bambini, con possibilità di ricevere anche il vaccino anticovid

Di: Redazione Sardegna Live

Da domani, lunedì 14 ottobre, sarà possibile prenotare per effettuare la vaccinazione antinfluenzale 2024-25 nei territori della ASL Sulcis Iglesiente: l’inizio della campagna è infatti previsto per il prossimo 4 novembre.



Indicazioni importanti per le prenotazioni:

Per quanto riguarda gli adulti (a partire dai 18 anni compiuti), principale destinataria della campagna antinfluenzale, sarà possibile ricevere la vaccinazione attraverso due modalità: vaccinazione presso il proprio MMG qualora aderisca alla campagna antinfluenzale o la vaccinazione presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (anche presso gli ambulatori presenti sul territorio nelle giornate dedicate) accessibile previa prenotazione in presenza tramite gli sportelli CUP presenti sul territorio o prenotazione telefonica, ai numeri di telefono dedicati (0781-3922926 e 0781-3922954), attivi dal lunedì al venerdì, dalle 10:30 alle 12:30. Durante la prenotazione sarà possibile scegliere uno degli ambulatori territoriali.

Per quanto riguarda invece la popolazione pediatrica (dai 6 mesi ai 17 anni),

sarà possibile accedere alla vaccinazione attraverso due modalità: vaccinazione presso il proprio PLS qualora aderisca alla campagna antinfluenzale, o vaccinazione presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (sedi di

Carbonia e Iglesias) accessibile previa prenotazione telefonica (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.00) ai seguenti numeri: ambulatorio di Carbonia, Via Costituente: 0781/6683904; ambulatorio di Iglesias, Via Piave (ex Via Gorizia): 0781/3922964; o prenotazione tramite i seguenti indirizzi mail: ambulatorio di Carbonia, Via Costituente: vaccinazioni.carbonia@aslsulcis.it; ambulatorio di Iglesias, Via Piave (ex Via Gorizia):

iqienepubblica.iglesias@aslsulcis it.



Oltre al vaccino antinfluenzale sarà possibile richiedere anche la vaccinazione anticovid.



Si raccomanda agli utenti di presentarsi muniti di Tessera Sanitaria, presentarsi muniti di mascherina, presentarsi con vestiti comodi che favoriscano la svestizione, evitare camicie e/o preferire abbigliamento smanicato, disdire l’appuntamento in caso di rinuncia/effettuazione del vaccino in altra data/sede, disdire l’appuntamento in caso di sintomi influenzali, non presentarsi presso le sedi vaccinali prima dell’orario indicato per evitare assembramenti.

La vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e offerta

attivamente e gratuitamente (senza uno specifico ordine di priorità)

alle seguenti categorie, come previsto dalla Circolare Ministeriale del

20/05/2024 con Oggetto “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2024-2025” a personale ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza, persone di età pari o superiore a 60 anni, donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in qualsiasi

trimestre del la gravidanza e nel periodo “postpartum”, persone dai 7 anni ai 60 anni di età affette da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l’asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO), malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite, diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con indice di massa corporea BMI >30), insufficienza renale/surrenale cronica, malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, tumori e in corso di trattamento chemioterapico, malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV, malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali; patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici, patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari), epatopatie croniche, bambini sani nella fascia di età 6 mesi-6 anni compresi, bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzate, persone di qualunque età ricoverate presso strutture per lungodegenti, familiari e contatti (adulti e bambini) di persone ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che la persona a rischio sia stata o meno vaccinata), persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori, medici e personale sanitario/socio sanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere l'influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali, forze di polizia;, vigili del fuoco.