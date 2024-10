Bruno Barbieri approda a Cagliari, su Sky un nuovo episodio di “4 Hotel”

Lo Chef stellato sperimenterà accoglienza, stile, pulizia, servizi degli hotel e l'ospitalità degli albergatori del capoluogo sardo partecipanti

Di: Redazione Sardegna Live, foto Instagram Bruno Barbieri

Cagliari è la destinazione del nuovo episodio di Bruno Barbieri “4 Hotel”, in arrivo domenica 13 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Il capoluogo sardo, con tutte le ricchezze e meraviglie che lo caratterizzano, è una porta d'accesso a un patrimonio che affonda le radici in epoche antiche, oltre che meta ideale per chi non vuole solo godere dello splendido mare cristallino sardo, ma anche respirarne la cultura e vivere il folklore locale.

Bruno Barbieri verrà guidato in questa nuova tappa della gara - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - da quattro albergatori sardi doc che, senza dimenticare la competizione, mostreranno allo chef stellato la vera anima di questa città. I rappresentanti delle strutture in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi; fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona accoglienza, stile, pulizia, servizi degli hotel e più in generale l'ospitalità di ciascun albergatore.

A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l'un l'altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Bruno, con i suoi voti, potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata.

In questa nuova tappa - domenica 13 ottobre alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go - gli hotel e gli albergatori in gara sono: Villa Fanny con Lucina, Hotel Aristeo con Luca, Neko Boutique Hotel con Mauro e Hotel L'Ambasciata con Filippo.