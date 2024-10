Cagliari. Investe un bambino di 8 anni: denunciato 41enne

Un episodio accidentale. L'uomo ha accompagnato il bambino in ospedale insieme al padre

Di: Redazione Sardegna Live

Grande spavento per un bambino di 8 anni investito nella serata di ieri a Cagliari, e trasferito d'urgenza all'ospedale Brotzu con assegnato codice rosso.

Per l'episodio è stato denunciato un uomo di 41 anni, residente nel capoluogo. Sarebbe stato lui a travolgere il bimbo accidentalmente, a bordo di una Volkswagen Touareg.

I militari erano intervenuti al Santissima Trinità, dove il padre del piccolo, insieme al 41enne, aveva portato il figlio subito dopo l'incidente riferendo nell'immediato che era stato travolto da un non meglio indicato veicolo mentre si trovava in strada.

Poi il genitore, superate le prime reticenze, ha raccontato l'esatta dinamica dell'investimento. La vettura è stata sottoposta a sequestro e il conducente denunciato.

Il bambino è ricoverato in condizioni stabili e non è in pericolo di vita.