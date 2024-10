Sassari. Sequestrati oltre 4mila giocattoli contraffatti: denunciato commerciante

Rinvenuti all'interno dell'attività anche oltre 500mila accessori per tabacchi senza autorizzazione

Di: Redazione Sardegna Live

Nel corso di un dispositivo di controllo economico del territorio, coordinato dal Comando Provinciale del capoluogo e finalizzato a contrastare la vendita di prodotti contraffatti o non sicuri, i Baschi Verdi del Gruppo Sassari hanno individuato e sottoposto a controllo un'attività commerciale al cui interno era stata accertata la detenzione di oltre 4mila giocattoli riportanti loghi di note case produttrici e marchi contraffatti.

Secondo quanto riferito, gli articoli individuati recavano noti marchi (Disney e Marvel) falsi, oltre alla marchiatura della comunità europea non conforme, e quindi non erano aderenti ai requisiti di sicurezza e salute a tutela del consumatore per via dell'ignota composizione dei materiali e dalla scarsa qualità costruttiva.

Nell’esercizio commerciale controllato, inoltre, i militari del Gruppo di Sassari avrebbero accertato la detenzione per la vendita, in assenza della prevista autorizzazione, di oltre 533.000 accessori per tabacchi, costituiti da cartine e filtri. Gli articoli rinvenuti, quindi, sono stati posti sotto sequestro mentre il titolare del punto vendita è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione della Guardia di Finanza prioritariamente volta a contrastare la vendita di prodotti falsi e non sicuri, a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e, in particolare, delle fasce deboli.