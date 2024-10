Spaccio e resistenza, in manette a Olbia e Arzachena

Durante un controllo dei carabinieri, un uomo trovato in possesso di cocaina ha tentato di fuggire

Di: Redazione Sardegna Live

Ad Olbia, nel tardo pomeriggio di giovedì 10 ottobre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato una persona ritenuta responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, controllato quale passeggero a bordo di un veicolo, sceso dal mezzo, avrebbe spinto i militari nel tentativo di darsi dalla fuga. Prontamente raggiunto, bloccato e perquisito, sarebbe stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, già suddivise e predisposte alla cessione. L’arrestato è stato temporaneamente trattenuto presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale, a disposizione della Procura di Tempio Pausania, in attesa del giudizio direttissimo.

Nella stessa giornata, i militari della Stazione di Arzachena, hanno fermato due persone per spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie a prolungati servizi di osservazione, gli uomini dell'Arma hanno seguito alcuni movimenti sospetti di due uomini che, fermati all’interno di un’autovettura, sono stati sottoposti a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, da cui sarebbero risultati in possesso di numerose dosi di cocaina, hashish, marijuana e ketamina, nonché di sostanze da taglio, bilancini di precisione ed agende per la rendicontazione delle vendite di droga effettuate.

I due indagati sono stati accompagnati presso il carcere di Sassari-Bancali e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.