Cagliari. Tir rimane incastrato nella porta di S'Avanzada a Castello

Forse una manovra azzardata del conducente o scarsa conoscenza della zona

Di: Redazione Sardegna Live

Singolare disavventura per il conducente di un tir che, nella mattinata di ieri, è rimasto incastrato nella porta di S'Avanzada a Castello.

Per una manovra azzardata o più probabilmente per la scarsa conoscenza della zona, il camion è rimasto bloccato all’interno della porta, non riuscendo più a muoversi. Soltanto dopo alcuni tentativi il conducente è riuscito a liberare la zona. Inevitabili i disagi per il traffico, rimasto bloccato per diverso tempo.