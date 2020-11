Cagliari. Trovato in possesso di 21 grammi di cocaina: arrestato 30enne

Durante i controlli l'uomo avrebbe spontaneamente consegnato il barattolo con all'interno la sostanza

Di: Giammaria Lavena

Nella serata di ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Pirri hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente G.C., 30enne cagliaritano già noto alle forze dell’ordine, nella cui abitazione sarebbero stati rinvenuti circa 21 grammi di cocaina. L’uomo, ben noto alle forze dell’ordine, è originario di sant’Elia, dove risiede in via Schiavazzi, ma per motivi personali è attualmente domiciliato a Pirri.

Nello specifico, a seguito di perquisizione domiciliare, alla richiesta dei carabinieri di consegnare loro eventuale sostanza stupefacente, sapendo che sarebbe comunque stata rinvenuta nel corso della successiva perquisizione, lo stesso avrebbe spontaneamente consegnato un barattolo originariamente destinato a contenere creatina, all’interno del quale sarebbero stati rinvenuti 5 involucri di cellophane trasparente contenenti la predetta sostanza.

Sarebbero inoltre stati trovati un bilancino di precisione, materiale idoneo al confezionamento della cocaina e 85 € in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento delle attività illecite. L’uomo, dopo aver trascorso la notte ai domiciliari è stato sottoposto a udienza di convalida a Cagliari, a seguito dell quale è stato convalidato l'arresto. Al 30enne è stato imposto, come misura cautelare, l'obbligo di dimora a Cagliari con divieto di uscire di casa dalle 21 alle 6. Di condanne penali si parlerà in una fase successiva, in sede di giudizio.