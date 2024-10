Dopo le piogge un’ottobrata di sole: fino a 28 gradi in Sardegna

Temperature miti in tutta Italia grazie alla rimonta dell’alta pressione

Di: Redazione Sardegna Live

Addio al maltempo, almeno per un po’. Dopo 10 giorni di piogge intense e vento, grazie alla rimonta dell'alta pressione tornano sole e temperature miti su tutta l'Italia. A confermare l'arrivo dell'ottobrata Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it. "Nelle prossime ore - afferma - avremo ancora qualche residuo addensamento specie sul Triveneto orientale, in Toscana e sul Basso Tirreno, accompagnato da locali piovaschi. Per il resto il tempo sarà in deciso miglioramento ovunque".

Le temperature scenderanno leggermente a causa di venti più freschi dai quadranti settentrionali, specie al meridione ed in Sardegna, ma in complesso il clima sarà mite. Nel weekend sono previste giornate soleggiate eccetto sul nordovest, dove permangono correnti più umide, e in montagna, con addensamenti che comunque non causeranno precipitazioni. Lungo le coste le massime toccheranno 28°C in Sardegna e Sicilia, fino a 27°C in Puglia e Calabria, 25-26°C in Basilicata con Napoli e Roma a 24°C, Firenze a 22°C e Milano sui 20.

LE PREVISIONI DI ARPAS SRDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, venerdì 11 ottobre: cielo prevalentemente poco nuvoloso salvo passaggi di nubi alte. Venti deboli o localmente moderati da ovest nord-ovest tendenti all'attenuazione e alla variabilità nel corso della serata. Mari molto mossi con moto ondoso in progressiva attenuazione, mossi sul settore orientale.

Previsioni per domani, sabato 12 ottobre: cielo prevalentemente velato. Temperature minime in moderata diminuzione, massime in leggero aumento. Venti deboli di direzione variabile. Calma nelle ore notturne. Mari mossi con moto ondoso in progressiva attenuazione, poco mossi sul settore orientale.

Previsioni per domenica 13 ottobre: cielo generalmente sereno. Temperature in moderato aumento in entrambi i valori. Venti deboli di direzione variabile. Calma nelle ore notturne. Mari poco mossi, localmente mossi sul settore sud-occidentale.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte. Le temperature tenderanno un progressivo aumento in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli di direzione variabile. I mari saranno poco mossi o localmente mossi.