Sindia. Oltre 5 chili di droga nascosta nell’ovile, un arresto

La scoperta durante un controllo, da parte dei carabinieri, di un’azienda agricola per il censimento del bestiame

Di: Redazione Sardegna Live

Oltre 5 chili di marijuana e 167 grammi di hashish sono stati sequestrati dai Carabinieri della Compagnia di Macomer.

I Carabinieri della Stazione di Sindia, in collaborazione con i colleghi di Suni, erano impegnati nel controllo di un’azienda agricola, in località Sos Deghinos, finalizzato al censimento del bestiame anche in relazione ai casi di Blue Tongue registrati in zona.

Durante le verifiche all’esterno dei capannoni, i militari hanno trovato un sistema di tubature per l’irrigazione a goccia e il proprietario, un 20enne del posto, ne ha spiegato la presenza sostenendo che, anni prima aveva messo a dimora una piantagione di canapa legale. Ma i carabinieri non si sono accontentati della spiegazione ricevuta e hanno effettuato una perquisizione dell’intera azienda rinvenendo i 5 chili di marijuana e 167 grammi di hashish, occultati accuratamente all’interno di un bidone in plastica, e sequestrandoli.

Il 20enne è stato arrestato e, dopo la convalida di fronte al GIP di Oristano, ha patteggiato la pena di 22 mesi di reclusione. Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora nella fase di indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, in cui non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in suo favore.