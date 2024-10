Abitazione in fiamme nella notte: paura a Sestu

Intervento dei Vigili del Fuoco, si indaga per stabilire le cause dell’incendio

Di: dazione Sardegna Live

Terrore nella notte in via Nuracada a Sestu dove, intorno alle ore 2:30, un incendio ha coinvolto un'abitazione privata in fase di costruzione.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha inviato immediatamente sul posto una squadra di pronto intervento, con il supporto di due autobotti e un'autoscala. Gli operatori hanno provveduto a spegnere le fiamme e alla messa in sicurezza della struttura e dell'area circostante.

L'incendio, come informano i Vigili del Fuoco, ha avuto origine dai locali del seminterrato e ha poi coinvolto parte del piano terra, propagandosi fino al tetto in legno della struttura.

Ultimata la fase di bonifica della struttura, sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio. Nessuna persona risulta coinvolta.