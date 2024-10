Maxi piantagione di marijuana sotto sequestro a Ollolai

Nei guai due persone, che sono state denunciate dalla Questura di Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live

Una maxi piantagione di canapa, composta da circa 1000 piante per un peso complessivo di 4,5 tonnellate e con un THC 30 volte superiore alla soglia legale consentita, è stata sequestrata nelle campagne di Ollolai dalla Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi antidroga predisposti in Provincia di Nuoro dal Questore Alfonso Polverino.

Sono stati denunciate due persone, una per produzione e traffico di sostanze stupefacenti e l’altra per essere il conduttore del fondo. Il procedimento penale nei confronti degli indagati è tuttora nella fase delle indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, in cui non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in loro favore.

Il Nuorese, come informa la polizia, per una serie di circostanze, sia climatiche che per la scarsa antropizzazione del territorio, continua a confermarsi territorio di elezione per la coltivazione di marijuana.