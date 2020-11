Cossoine: quattro contagi e scuola dell'infanzia chiusa

Salgono a quattro i contagi nel Comune. Chiusa scuola dell'infanzia in attesa del tampone per un bimbo venuto a contatto con un positivo. La sindaca: "Nei prossimi giorni screening per tutti i cittadini"

Di: Giammaria Lavena

A Cossoine i contagi salgono a quattro ed è stata chiusa la scuola dell'infanzia. Lo comunica la sindaca Sabrina Sassu, tramite una notta pubblicata sulla pagina Facebook del Comune.

"In maniera informale - riferisce la prima cittadina -, direttamente dall'interessato, sono venuta a conoscenza di un'altra positività a Cossoine. Attualmente ci sono 4 positivi. Uno sta facendo la quarantena fuori paese, due attendono il risultato del terzo tampone, mentre uno lo ha saputo oggi e insieme alla famiglia è già in isolamento".

"Abbiamo deciso - prosegue - di chiudere la scuola dell'infanzia, perché un bambino è stato a contatto con un positivo. Perciò appena si saprà il risultato del tampone provvederemo a riaprire. Stanno tutti bene e sono in isolamento, a loro auguriamo una pronta guarigione. Abbiamo deciso di fare lo screening per tutti i cittadini, vi faremo sapere per date e modalità".

Foto da Facebook Comune di Cossoine