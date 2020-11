Dramma Covid. Muore la moglie, lui si suicida. LA tragedia a Gonnosfanadiga

La moglie si è spenta due giorni fa all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri a Gonnosfanadiga, centro del medio Campidano di circa 6300 abitanti.

Un uomo di 71 anni si è suicidato con un colpo di fucile.

Troppo grande, probabilmente, il dolore in seguito alla perdita della moglie, 65 anni, morta due giorni fa al Santissima Trinità di Cagliari, dove era ricoverata. Lei e il marito e tutta la sua famiglia erano positivi al Covid-19. La donna, secondo quanto si è appreso, non ce l’ha fatta per complicazioni dovute verosimilmente al virus. La coppia lascia due figli.

I dati delle ultime 24 ore in Sardegna. Sono 16.997 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati nell’Isola dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si sono registrati 479 nuovi casi, 199 rilevati attraverso attività di screening e 280 da sospetto diagnostico.

Nelle ultime 24 ore, si registrano 12 decessi (362 in tutto): 7 uomini e 5 donne in un’età compresa fra 32 e 91 anni. Le vittime: nove residenti nel nord dell’Isola, due nella Città Metropolitana di Cagliari e una nella provincia del Sud Sardegna.

In totale sono stati eseguiti 335.643 tamponi con un incremento di 4.834 test. Sono invece 517 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+12 rispetto al dato di ieri), mentre è di 67 (+4) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.808. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 5.193 (+129) pazienti guariti, più altri 50 guariti clinicamente.

Sul territorio, di 16.997 casi positivi complessivamente accertati, 3.556 (+116) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 2.708 (+81) nel Sud Sardegna, 1.360 (+68) a Oristano, 2.814 (+136) a Nuoro, 6.559 (+78) a Sassari.