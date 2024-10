Nuovo avvistamento ufo tra Serramanna e Nuraminis: foto scattate da automobilisti

Dopo Poglina, nuovi avvistamenti tra Serramanna e Nuraminis. Il Centro Italiano Studi Ufologici sezione sarda invita i testimoni a collaborare

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo l’avvistamento di un oggetto non identificato segnalato qualche giorno fa all’altezza di Poglina da una signora che viaggiava in auto verso Alghero, il responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici, Antoniomaria Cuccu, fa sapere che una nuova segnalazione è giunta tra Serramanna e Nuraminis.

“Continuano a giungere segnalazioni gli avvistamenti in varie località dell'Isola – spiega Cuccu -. Questa volta ad essere interessato dal fenomeno è il Campidano e precisamente la provinciale che da Serramanna conduce a Nuraminis”.

L’AVVISTAMENTO – “Domenica sera (6 ottobre ndr) alcuni automobilisti avrebbero visto degli oggetti luminosi spostarsi nel cielo. Un automobilista di passaggio ha avuto la prontezza di fermarsi al lato della strada e scattare alcune foto alle strane presenze nel cielo”, racconta l responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici che sottolinea: “Questa recentissima segnalazione merita di essere presa in considerazione e ci affidiamo alla collaborazione dei testimoni, non solo coloro che transitavano sulla provinciale in automobile, ma anche di chi risiede in quella zona del Campidano”.

“Pure questa volta si tratta di oggetti strutturati, molto luminosi, che si spostavano nel cielo senza emettere alcun rumore e hanno incuriosito gli automobilisti di passaggio, uno dei quali è riuscito anche a fotografarli”, conclude Cuccu.

In evidenza: una foto scattata da un automobilista