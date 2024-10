Schianto auto-moto: Olbia piange il 36enne Enrico Demuro

La vittima travolta da un'auto guidata nei pressi della circonvallazione che porta all'ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale mortale attorno alle 16:30 di oggi a Olbia, dove un uomo di 36 anni è stato travolto mentre era alla guida di uno scooter Piaggio Liberty. Alla guida dell'auto, una Renault Clio, una donna. La vittima è Enrico Demuro, molto noto in città, dove la famiglia ha fondato la Sardares, azienda di commercio al dettaglio. Lo zio, Tino Demuro, è il patron della Cantine Surrau ed ex assessore regionale.

L'incidente è avvenuto in via Bazzoni Sircana, presso la rampa che dalla circonvallazione porta all'ospedale Giovanni Paolo II.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma per il 36enne non c'è stato niente da fare: è morto sul colpo. In azione anche i Vigili del fuoco (che hanno estratto il corpo della vittima da sotto l'auto) e gli agenti della Polizia locale e della Polizia stradale per i rilievi.