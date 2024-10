Sassari. Investe il padre e tenta di colpirlo col martello: arrestato

Avevano trascorso la mattinata insieme, quando arrivati ai parcheggi è salito in macchina e avrebbe tentato di uccidere il genitore

Di: Redazione Sardegna Live

Domenica scorsa, 6 ottobre, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato un ragazzo ritenuto responsabile di tentato omicidio ai danni del padre. In particolare, i militari sono intervenuti dopo essere stati allertati perché era in corso una violenta lite.

Giunti sul posto, gli uomini dell'Arma hanno prontamente immobilizzato il ragazzo che, secondo quanto riferito, poco prima aveva investito intenzionalmente il genitore con la propria auto.

Secondo quanto accertato i due avevano trascorso la domenica mattina insieme ma, una volta giunti in un’area parcheggio, il figlio avrebbe ingranato la marcia investendo violentemente il padre, tentando poi di colpirlo anche con un martello. Il malcapitato è stato quindi soccorso dai sanitari e allo stato attuale non versa in pericolo di vita, nonostante abbia riportato un trauma cranico e varie contusioni al corpo.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bancali.