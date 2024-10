Teorie queer all'Università di Sassari. Sasso: "Oltrepassato ogni limite"

Per il deputato della Lega Rossano Sasso "con soldi pubblici si fa volutamente insegnamento di ideologia gender"

Di: Redazione Sardegna Live

Il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione, spiega che "all'Università di Sassari esiste, da due anni, un corso di studi denominato 'teorie di genere e queer', tenuto da un ricercatore a tempo determinato, tale Federico Zappino, filosofo di estrema sinistra e attivista Lgbtqi. Per potersi preparare opportunamente all'esame del professor Zappino, come risulta dal sito dell'università, bisognerebbe acquistare alcuni libri, tra cui alcuni dello stesso 'professore' e uno dello storico attivista Mario Mieli".

"Quel Mario Mieli, che sdoganò la pedofilia con frasi aberranti che tutti ricordiamo. Ha ragione Zappino quando dice che la Lega sta facendo le barricate contro il gender - afferma Sasso. Si è davvero oltrepassato ogni limite: con soldi pubblici si fa espressamente e volutamente insegnamento di ideologia gender e teoria queer, come lo stesso Zappino conferma. Ci auguriamo che il ministro dell'Università intervenga quanto prima e che tutti gli alleati di centrodestra seguano la Lega. Noi non molliamo di un centimetro".

