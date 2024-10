Olbia. Pittulongu torna alle origini: via l'asfalto per ripristinare il sistema dunale

Un'operazione volta a salvaguardare l'ecosistema

Di: Redazione Sardegna Live

Una passerella pedonale e ciclabile in legno sostituirà il vecchio asfalto contribuendo alla rinascita dal sistema dunale. La spiaggia di Pittulongu, a Olbia, cambia volto diventando più ecosostenibile. L'amministrazione comunale eliminerà infatti la strada asfaltata - via Tramontana - che costeggia la spiaggia del litorale, una tra le più frequentate da abitanti locali e turisti. La decisione della giunta Nizzi attraverso una delibera che si inserisce all'interno del piano di mitigazione del rischio idrogeologico e del Piano particolareggiato rivolto proprio a Pittulongu.

L'intento è quello di riportare la "spiaggia degli olbiesi" alle sue origini, quando non vi era la strada e il sistema dunale era ancora incontaminato. In questa direzione erano andati anche i divieti di transito delle automobili che da alcuni anni non possono più raggiungere direttamente la spiaggia attraverso via Tramonatana, ma devono fermarsi nei parcheggi antistanti per poi raggiungere l'arenile a piedi o con la bici.

"Procedere con la realizzazione degli interventi di rinaturalizzazione - si legge nella delibera di giunta pubblicata sull'albo pretorio del Comune - e di salvaguardia dei sistemi dunali del litorale di Pittulongu, in coerenza con quanto disciplinato dal Pul, mediante la rimozione della via Tramontana e la conseguente riqualificazione ambientale che possa garantire anche una migliore fruizione e accesso al litorale con la realizzazione di una passerella sopraelevata lignea pedonale e ciclabile".

Per ripristinare il paesaggio delle dune, una volta eliminata la carreggiata stradale e il suo asfalto, verrà utilizzata la sabbia prelevata dalle foci dei due maggiori fiumi di Olbia. Qui si scaverà e il materiale ricavato verrà portato nella zona di Pittulongu con l'obiettivo di ricreare il sistema dunale.