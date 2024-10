Olbia. Incidente stradale nel tunnel: ferita una persona

Sul posto Vigili del fuoco, 118 e Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale intorno alle 12 di oggi, lunedì 7 ottobre, nel tunnel che collega le due sopraelevate cittadine, in direzione aeroporto. Per cause in corso di accertamento, un'auto e la motrice di un camion si sono scontrate.

Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale di Olbia con un'ambulanza del 118. Sul luogo dell’incidente i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli e l'area, dove il traffico ha subito rallentamenti. Sul posto anche i Carabinieri.