Avvistamento ad Alghero. “L’oggetto volante era tondo, emetteva un forte rumore”

Il racconto della testimone: “Sono scesa dall' auto e ho scattato due foto. Emetteva un rumore assordante mente si allontanava”

Di: Redazione Sardegna Live

Il responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici, Antoniomaria Cuccu, dà la notizia di un nuovo avvistamento di un oggetto volante non identificato. Questa volta la testimonianza arriva da una donna che viaggiava in auto verso Alghero e all’altezza di Poglina ha notato qualcosa che ha catturato la sua attenzione.

LA TESTIMONIANZA - “Dopo due settimane precise dall'incontro ravvicinato accaduto a Sassari, un’altra osservazione a breve distanza è accaduta nell'agro di Alghero, nei pressi di Poglina. La sera del 30 settembre, verso le 20:30 – racconta Cuccu - una donna stava transitando su una strada consortile, per recarsi ad Alghero, quando notava danti a sé, un oggetto volante luminoso nel cielo completamente buio”. La donna ha spiegato al responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici: “Notavo la sua forma, era tonda, nitida, molto luminosa e con tantissime lucine. Dopo un paio di minuti, l'ho osservato dalla mia automobile poi ho trovato una piazzuola al lato della strada e mi sono fermata”.

“L'oggetto volante – ha precisato la testimone - emetteva un forte rumore e lentamente si stava spostando in direzione della spiaggia della Speranza -. Andava piano, come se perlustrasse la zona. Sono riuscita a fotografarlo in tempo, prima che sparisse improvvisamente nel buio”. (FOTO IN COPERTINA)

“Quando l'ho visto da dentro la vettura, era lontano ma quando sono scesa per scattare delle foto era davanti a me, allora ho spento il motore. Poi si è allontanato ed è sparito e non ho più sentito il rumore che emetteva”. A quel punto, la donna è risalita in auto e ha proseguito il suo viaggio.

IL COMMENTO - “Ci troviamo davanti a un nuovo caso ravvicinato - ci spiega Cuccu - la testimone ha notato diversi particolari dell'oggetto volante, fra cui la sua forma e le lucine fisse e lampeggianti, situate nella parte inferiore. Il rumore assordante è un particolare noto in diverse testimonianze di osservazioni a breve distanza. In questo caso abbiamo un'evidenza fisica ossia delle foto, tra cui una che conferma il disegno eseguito dalla stessa testimone”. Foto in basso: la ricostruzione grafica dell'oggetto volante e una foto dell'UFO osservato vicino ad Alghero.