Cagliari. Terribile scontro auto-moto in viale Marconi, giovane in rianimazione

Il giovane era in sella alla due ruote assieme ad un amico

Di: Redazione Sardegna Live

Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio in viale Marconi, a Cagliari. Ad avere la peggio due giovani che erano in sella a uno scooter scontratosi con una Lancia Ypsilon all’altezza di un negozio di prodotti per la casa.

Entrambi sono stati trasportati al Brotzu e uno dei due sarebbe ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. Da chiarire la dinamica dell’incidente, sulla quale stanno svolgendo i dovuti accertamenti gli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto assieme al personale sanitario del 118.