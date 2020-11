Vandali in azione a Codrongianos, danneggiata l'auto del sindaco

Il sindaco Modetti: "Gesto vile"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook Andrea Modetti

Vandali in azione a Codrongianus, dove martedì sera, mentre era in corso una riunione fra amministratori in municipio, ignoti hanno danneggiato le auto del sindaco Andrea Modetti, dell'assessore ai Lavori pubblici e di un consigliere comunale.

"Ci dispiace tanto per questo gesto vile nei nostri confronti. Un gesto fatto da persone che non rispecchiano la nostra comunità, perché fortunatamente - commenta il primo cittadino - non siamo abituati a vivere situazioni simili. Nonostante questo episodio l'amministrazione continuerà a lavorare come sempre per il bene di tutti i nostri concittadini".

Gli amministratori del paese hanno ricevuto la solidarietà del presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, Andrea Soddu, a nome di tutti i sindaci dell'Isola.