Dopo le piogge, breve tregua dal maltempo con temperature in aumento in Sardegna

Ma già da martedì previsti nuovi rovesci

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo le abbondanti piogge sull'Italia di questi ultimi giorni, il primo weekend di ottobre sarà caratterizzato d una parziale e breve tregua. Lo spiega Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

Il ciclone responsabile del maltempo dei giorni scorsi si sposterà verso nordest, liberando l'Italia dalle piogge, ma non prima di domenica. La tregua sarà davvero breve in quanto già da lunedì 7 la pressione tornerà a diminuire al Nord con le prime piogge in Liguria, mentre martedì 8 l'Italia centro settentrionale verrà attraversata da una forte perturbazione atlantica.

Entrando nel dettaglio nelle prossime ore il tempo sarà ancora instabile al Centro, soprattutto sui settori adriatici e sul Lazio, inizialmente pure sulle coste venete ed emiliano romagnole. Rovesci interesseranno anche la Puglia e le coste tirreniche della Calabria. Sarà soleggiato sul resto del Paese. I venti ruotano dai quadranti settentrionali, quindi più freddi.

Domenica ci sarà la tregua, il bel tempo sarà prevalente su gran parte d'Italia: il sole tornerà a splendere generosamente anche al Centro-Nord. Ma già dal pomeriggio la nuvolosità inizierà ad aumentare al Nordovest e il cielo tenderà a coprirsi. I venti da nord renderanno l'aria frizzante, con un risveglio con minime attorno ai 7-10°C su tante città del Centro-Nord.

Nella prossima settimana arriverà una forte perturbazione: dopo un lunedì con tante nubi e piogge al Nordovest, martedì 8 il Nord e il Centro tirrenico verranno attraversati da un intenso fronte perturbato che porterà piogge abbondanti su gran parte delle regioni. La perturbazione sarà piuttosto veloce, tant'è che tornerà il bel tempo già mercoledì 9. Un bel tempo che si affermerà sempre più al Centro-Sud dove le temperature torneranno a misurare valori piuttosto alti di giorno.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 5 ottobre: cielo irregolarmente nuvoloso con attenuazione della nuvolosità dal pomeriggio. Venti deboli occidentali. Mari molto mossi sul settore occidentale, mossi altrove. Moto ondoso in progressiva attenuazione dal pomeriggio.

Previsioni per domani, domenica 6 ottobre: cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti deboli occidentali. Mari mossi.

Previsioni per lunedì 7 ottobre: cielo prevalentemente velato. Temperature in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi.

Tendenza per i giorni successivi: martedì è probabile un aumento della copertura nuvolosa e non si escludono precipitazioni. Attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata seguente. Le temperature tenderanno ad un progressivo calo. I venti soffieranno deboli o moderati con componente meridionale in rotazione dai quadranti occidentali. I mari saranno mossi con moto ondoso in leggero aumento.