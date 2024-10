Serri, i carabinieri lo aiutano a riavere la corrente in casa e lo tranquillizzano

L’uomo, malato e impossibilitato a muoversi, era in preda alla disperazione e in lacrime

Di: Redazione Sardegna Live

A Serri, un uomo malato e impossibilitato a muoversi si è ritrovato in una situazione di emergenza e disagio nella sua abitazione, isolata in campagna: il contatore, situato a trecento metri dalla sua casa, è improvvisamente scattato lasciandolo senza corrente elettrica e senza connessione internet, quindi senza poter utilizzare elettrodomestici essenziali e senza poter contattare via web l’ente che lo assiste.

In preda alla disperazione e in lacrime, l’uomo ha così deciso di chiamare il 112: i carabinieri di Gergei, comprendendo la gravità della situazione, sono intervenuti immediatamente e in pochi minuti sono arrivati sul posto. Dopo averlo tranquillizzato mentre lui si affannava a giustificarsi, i militari hanno riattivato il contatore permettendogli di riavere l’essenziale corrente elettrica.

Questo tempestivo intervento ha evitato che la situazione potesse peggiorare, e ha dimostrato ancora una volta la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri a tutte le comunità, anche, se non soprattutto, a quelle più piccole e lontane dalle grandi città, oltre che l’importanza del Numero Unico di Emergenza 112, attivo 24 ore su 24 e a disposizione di tutti per qualsiasi tipo difficoltà.