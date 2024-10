50 milioni dalla Regione per ridurre i consumi di luce negli impianti pubblici

Varata la delibera in Giunta: l’obiettivo è ridurre anche le emissioni di gas serra

Di: Redazione Sardegna Live

Cinquanta milioni di euro per l'efficientamento energetico di edifici e illuminazione pubblici per ridurre i consumi e le emissioni di gas serra e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. È quanto prevede la delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu.

Il documento dà il via libera all'adozione dell'atto di indirizzo relativo al programma di finanziamento di 50 milioni (a valere sui fondi PR FESR 2021-27, Azione 3.1.2) per "Elettrificazione dei consumi ed efficientamento energetico negli edifici e impianti pubblici inclusi interventi di illuminazione pubblica", con l'obiettivo di riqualificare gli edifici e gli impianti inefficienti sotto il profilo energetico.

"Molti degli edifici di proprietà ed in uso agli enti pubblici sono datati, vetusti e fortemente energivori - spiega l'assessore - e la loro gestione ha un forte impatto sui bilanci, con spese elevate per le forniture energetiche e le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché a livello sociale, con la percezione di una minore sicurezza, e confort da parte degli operatori e dei cittadini; a livello ambientale con il mancato raggiungimento degli obiettivi di neutralità energetica. Si tratta di un passaggio importante e di un segnale concreto verso gli enti pubblici regionali - sottolinea Piu - che va nella direzione della riqualificazione degli edifici pubblici e degli impianti per l'illuminazione stradale in ottica green. È un impegno significativo per contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e il consumo energetico nel settore dell'edilizia entro il 2030, e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050".