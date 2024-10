Riparte l'attività nel reparto di Ginecologia nell’ospedale di Lanusei

In servizio due nuovi professionisti, resta la carenza di pediatri

Di: Redazione Sardegna Live

L'ospedale di Lanusei potenzia il reparto di Ginecologia, che riprende l'attività chirurgica programmabile e i ricoveri ginecologici. L'arrivo di due nuovi professionisti in regime di consulenza al Nostra Signora della Mercede ha consentito di ripristinare i servizi della Ginecologia sospesi da circa un anno e mezzo e di dare nuovo slancio all'ospedale ogliastrino.

"Un risultato che è stato possibile grazie al grande sforzo dei medici di questo reparto e all'attività della direzione generale - spiega Marco Dei, direttore della struttura complessa dell'ospedale -. Grazie all'arrivo dei due professionisti, possono di nuovo essere garantiti gli interventi chirurgici, le degenze e la presenza di professionisti 24 ore su 24. Negli ultimi mesi abbiamo assicurato il lavoro diagnostico e le emergenze per via di quattro ginecologi e delle ostetriche presenti".

L'obiettivo dell'ospedale è di far ripartire altri servizi anche se alcune difficoltà permangono: "Al momento - spiega Dei - non siamo in grado di riattivare l'Ostetricia per via della mancanza di pediatri: una carenza che purtroppo non riguarda soltanto il nostro ospedale e il nostro territorio, ma tutta l'Italia".