Maltempo. A Sassari per forti piogge chiuse diverse strade: ecco quali

Il Comune comunica che a causa delle forti piogge è stato necessario chiudere alcune strade

Di: Redazione Sardegna Live

Strade chiuse e limitazioni alla viabilità a causa del maltempo. Il Comune di Sassari comunica quali sono le vie dove si sono registrati disagi e allagamenti.

Chiusa al traffico il sottopasso Santa Maria; in via Predda Niedda traffico è congestionato; in via Forlanini è ceduto il manto stradale; la strada 33 Predda Niedda allagata e intransitabile; strada 12 Predda Niedda, piazzale Eurospin allagato a seguito di esondazione rio Calamasciu.

La Polizia locale, presente nei vari siti interessati dal nubifragio, sta indicando le strade percorribili.

ALLERTA METEO PROTEZIONE CIVILE – IlCentro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta per la giornata di oggi, giovedì 3 ottobre, a partire dalle ore 3:00 e sino alle 17:59 per rischio idrogeologico sull'area di allerta Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro (codice giallo).