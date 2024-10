In Gallura la Polizia arresta un uomo, denuncia una donna e sequestra della sostanza stupefacente

Ritrovata marijuana, cocaina e ketamina

Di: Redazione Sardegna Live

Nell’ambito dei quotidiani servizi mirati alla prevenzione e repressione dei reati, specie quelli legati alle sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha condotto un’operazione presso il centro abitato di Cannigione che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, destinata ad alimentare il consumo locale.

Nello specifico, nella mattinata odierna, gli operatori del Commissariato di Porto Cervo, hanno tratto in arresto un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto presso la sua abitazione sono stati rinvenuti circa 5 kg di marijuana, 15 grammi di cocaina, 22 grammi di ketamina e circa 50 grammi di sostanze utilizzate per il taglio degli stupefacenti con relativo materiale di confezionamento, nonché una somma di denaro di 600 euro.

L’arrestato è stato accompagnato presso gli Uffici di Polizia e, dopo le formalità di rito, associato presso la Casa Circondariale di Sassari.