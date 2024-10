Temporali in arrivo sulla Sardegna, scatta l’allerta meteo

Il Comune di Cagliari invita a prestare massima prudenza soprattutto nella zona di Pirri

Di: Redazione Sardegna Live

Il ciclone che si abbatterà sull’Italia e che porterà il maltempo su tutta la Penisola non risparmierà nemmeno la Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso con allerta gialla che interesserà diverse zone: Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro. Previsti, in particolare, temporali che dovrebbero verificarsi a partire già da questa notte.

Nel bollettino non si fa riferimento alla zona del Cagliaritano, pur essendo previste forti precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. Per questo motivo il Comune di Cagliari con una nota invita i cittadini a prestare massima prudenza soprattutto nella zona di Pirri.

Il servizio di Protezione Civile ha, inoltre, reso note le norme di comportamento che interessano gli abitanti della Municipalità di Pirri, in modo da evitare possibili situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica. Secondo l’avviso “è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto parcheggiate nelle sopraccitate vie possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano. Con l'obiettivo di tutelare ulteriormente la sicurezza e l'incolumità pubblica, in presenza di fenomeni temporaleschi – si legge ancora – i cittadini sono inoltre invitati a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure di autoprotezione: non scendere nei piani interrati o seminterrati; non uscire di casa; allontanarsi dalle strade allagate raggiungendo luoghi più elevati”.

PREVISIONI DEL TEMPO PER I PROSSIMI GIORNI (Arpas Sardegna):

Previsioni per giovedì 3 ottobre 2024

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati. Possibili temporali forti isolati.

Temperature: in progressivo calo durante la giornata.

Venti: deboli o moderati dai quadranti occidentali, localmente forti sulle coste esposte e durante i fenomeni temporaleschi.

Mari: generalmente mossi con moto ondoso in aumento dalla seconda parte della giornata.

Previsioni per venerdì 4 ottobre 2024

Cielo irregolarmente nuvoloso con residue precipitazioni con cumulati localmente deboli.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Venti: moderati da Nord-Ovest. Locali rinforzi lungo le coste esposte.

Mari: generalmente molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di sabato e domenica vedranno cielo irregolarmente nuvoloso . Le temperature rimarranno pressochè stazionarie. I venti soffieranno deboli occidentali. I mari saranno molto mossi con moto ondoso in attenuazione.