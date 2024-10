Continuano gli screening gratuiti dell’Avis: il 5 ottobre appuntamento a Bono

L’iniziativa, nata due anni fa proprio per offrire un’assistenza sanitaria, rientra nel progetto “Un Dono a chi Dona 2024”

Di: Redazione Sardegna Live

Continua l’impegno dell’Avis Provinciale di Sassari che, per ringraziare i propri donatori, organizza giornate di prevenzione gratuite nelle sue 35 sedi comunali.

L’iniziativa, nata due anni fa proprio per offrire un’assistenza sanitaria, rientra nel progetto “Un Dono a chi Dona 2024”, avviato ad aprile scorso in collaborazione con l’Associazione Sardegna for You e che vede il sostegno della Fondazione di Sardegna. In totale, in un anno, sono previsti 6.520 esami. Fino ad ora ne sono stati effettuati oltre 2.000.

“Anticipare la diagnosi di una malattia permette di intervenire tempestivamente su di essa facilitandone la guarigione – ha spiegato il presidente dell’Avis Provinciale, Antonio Dettori -. Negli anni scorsi, grazie a questi screening, diversi donatori hanno potuto scongiurare l'evoluzione di una malattia di cui non erano a conoscenza”.

Il prossimo appuntamento è nella sede dell’Avis comunale di Bono, in via Don Minzoni (asilo Santa Caterina), dove si svolgeranno tre esami: la visita cardiologica con Elettrocardiogramma, gli screening prostata e testicolare ed ecografico reno-vescicale.

Per i donatori è possibile prenotarsi contattando direttamente la propria sede comunale dell’Avis. Considerata la forte richiesta, l’Avis Provinciale ha deciso di includere nel progetto anche chi non è un donatore, a fronte di un piccolo contributo. È possibile prenotare al numero 3517702262 da lunedì a venerdì dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 18.00, oppure sul sito www.sardegnaforyou.com

Sul sito www.avisprovincialesassari.it è possibile prenotare la donazione di sangue, scegliendo l’orario e il giorno che si preferisce.