Strage a Nuoro, minuto di silenzio in Consiglio regionale

Momento di raccoglimento nel giorno di lutto cittadino a Nuoro per i funerali di quattro delle cinque vittime

Di: Redazione Sardegna Live

Il Consiglio regionale ha osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della strage familiare a Nuoro. Lo ha fatto durante la seduta Statutaria, quella 'di diritto' prevista dalla carta costituzionale sarda nei primi giorni non festivi di ottobre e febbraio. A chiederlo il consigliere Franco Mula durante la discussione del bilancio consolidato della Regione per l'esercizio 2023, illustrato dal relatore di maggioranza Alessandro Solinas (M5s) e da quello di minoranza Alessandro Sorgia (Lega).

Il presidente dell'Assemblea, Piero Comandini, ha chiesto il momento di raccoglimento nel giorno di lutto cittadino proclamato a Nuoro per i funerali di quattro delle cinque vittime.

I lavori del Consiglio proseguono con alcune mozioni: quella sulla necessità urgente di aumentare lo stanziamento del Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale "Agiudu torrau" (Luca Pizzuto, Sinistra Futura), sullo stato dei procedimenti per l'istituzione del comparto unico regionale per i dipendenti degli enti locali con due mozioni dell'opposizione (Giuseppe Talanas, Fi) e maggioranza (Francesco Agus, Progressisti) e del consigliere Fdi Gianluigi Rubiu sulla Lingua blu.