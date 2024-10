Cagliari. Il sindaco Zedda riceve l'ambasciatore dei Paesi Bassi

Willem van Ee: "Sardegna regione splendida e piena di opportunità"

Di: Redazione Sardegna Live

L’ambasciatore dei Paesi Bassi, Willem van Ee, ha fatto visita al sindaco di Cagliari Massimo Zedda a Palazzo Bacaredda nella mattina di oggi. Un incontro volto a sviluppare rapporti di cooperazione, relazioni istituzionali, culturali ed economiche "nel segno della sostenibilità e dell’adattamento climatico".

L'ambasciatore olandese, accompagnato dal console onorario, Cristina Ricci, ha espresso soddisfazione per l’incontro: “Sono molto lieto di aver incontrato il sindaco Zedda durante la mia visita istituzionale nell’Isola. La Sardegna è una regione splendida e piena di opportunità. Con il sindaco abbiamo discusso di come coglierle e approfondire così le nostre relazioni, per esempio nel settore economico e culturale”.

Il primo cittadino ha omaggiato la delegazione olandese con un volume, curato da Marco Pignotti, su Ottone Bacaredda, professore universitario, letterato e sindaco di Cagliari per circa 30 anni.