Quartu. Giovane donna trovata morta in casa

Malore come possibile causa, la Procura dispone l'autopsia

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna di 32 anni è stata trovata morta nella propria abitazione a Quartu, in via Spagna. Sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause che hanno portato al decesso.

Il corpo è stato scoperto nella tarda mattinata di oggi. A far scattare l'allarme sono stati i familiari. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e gli agenti del commissariato di Quartu. Sul cadavere non sono stati trovati segni di violenza: l'ipotesi più accreditata è che la donna sia morta per un malore. Da quanto si è appreso, infatti, la vittima soffriva di alcune patologie e già ieri non era stata bene. Per fugare ogni dubbio, la Procura di Cagliari ha disposto l'esame autoptico.