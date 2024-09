Promo Autunno 2024: Il conto alla rovescia per la grande fiera della Sardegna

Di: Redazione

La sesta edizione di Promo Autunno, la Fiera regionale della Sardegna, sta per aprire i battenti negli spazi di Promocamera a Predda Niedda, Sassari. Dopo il successo della ripartenza post-COVID dello scorso anno, la manifestazione, promossa dalla Pubblicover , si terrà il 18, 19 e 20 ottobre, rappresentando un appuntamento imperdibile per le eccellenze imprenditoriali sarde.

L'importanza dei gadget personalizzati nelle fiere

In questa edizione 2024, un'importanza particolare sarà data ai gadget personalizzati , strumenti chiave per accrescere la visibilità delle aziende espositrici. In particolare, le buste di carta personalizzate reperibili online da fornitori affidabili come MisterShopper.it, rappresentano un'opportunità straordinaria per i brand sardi di amplificare la loro presenza sul mercato. Questi gadget non solo offrono una soluzione ecologica e sostenibile in linea con l'anima green della fiera, ma funzionano anche come veicoli pubblicitari, portando il logo e il messaggio delle aziende direttamente nelle mani dei visitatori.

Un'edizione green con il supporto della Camera di Commercio di Sassari

Questa edizione di Promo Autunno sarà contraddistinta da un forte impegno verso la sostenibilità ambientale , con l'uso di attrezzature ecosostenibili come stampe e banner realizzati con materiali e inchiostri naturali. La Camera di Commercio di Sassari darà un significativo supporto alle imprese aderenti, offrendo un rimborso spese del 50% a ogni standista per il secondo anno consecutivo.

Settori fieristici in espansione: Silver, Gold e Platinum

Il format consolidato della fiera prevede la suddivisione in diversi settori, tra cui Silver, Gold e Platinum . Ciascuno di questi ospiterà una vasta gamma di comparti, dai centri bellezza e gioielleria al settore agroalimentare e artigianale, passando per industria, design e tecnologia. Il settore Platinum si distingue per la presenza delle aziende più prestigiose e per il rinomato padiglione wedding, noto per le sue spettacolari sfilate di moda. Un altro elemento di forza sarà il padiglione food events , con i suoi apprezzati cooking-show.

La Camera di Commercio nel cuore della fiera

Un'importante novità di questa edizione sarà lo stand di 400 metri quadrati dedicato interamente alla Camera di Commercio di Sassari, posizionato strategicamente al centro della fiera. Qui verranno espletate attività camerali, servizi alle aziende e convention arricchite da illustri relatori di calibro nazionale.

Una fiera come leva per lo sviluppo del territorio

Durante la conferenza stampa di presentazione, l'ideatore Claudio Rotunno e il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti , hanno sottolineato come Promo Autunno rappresenti un'importante leva per lo sviluppo economico e culturale della Sardegna. «Il format ha restituito risultati eccellenti sia per quanto riguarda il numero di aziende che di visitatori», ha dichiarato Rotunno, confermando il proseguimento della politica di ingresso gratuito alla fiera.

Eventi e ospiti di rilievo

I visitatori potranno partecipare a una varietà di eventi, dai convegni sul lavoro e il green alle novità nel settore automobilistico, tutti ospitati nella sala stampa predisposta dalla Regione Autonoma della Sardegna . Anche se i nomi degli ospiti di fama nazionale restano un segreto ben custodito, promettono di aggiungere ulteriore prestigio all'evento.

Supporto e collaborazione con enti locali e regionali

Promo Autunno 2023 è resa possibile grazie al contributo di partner di lunga data come la Regione Autonoma della Sardegna , il Comune di Sassari e la Camera di Commercio del Nord Sardegna , tra gli altri. Confindustria Centro-nord Sardegna e vari media partner assicureranno una copertura estesa, valorizzando ulteriormente la manifestazione come hub di prim'ordine per il dialogo economico regionale.

In sintesi, Promo Autunno 2023 si prepara a essere un motore di crescita per le imprese sarde, offrendo un palcoscenico straordinario per l'intera gamma delle eccellenze del territorio. Con un impegno rinnovato verso la sostenibilità e la promozione dell'economia locale, si conferma una manifestazione di riferimento per il futuro economico e culturale della Sardegna.