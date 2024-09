A Porto Torres la terza edizione di "Radici di Sardegna": musica, tradizione, arte e prodotti tipici

Un’occasione speciale per riscoprire il patrimonio culturale della Sardegna e celebrarlo insieme a ospiti d’eccezione, artigiani locali e spettacoli emozionanti

Di: Redazione Sardegna Live

Porto Torres diventerà il cuore pulsante della cultura sarda. Dal 4 al 6 ottobre andrà in scena la terza edizione di “Radici di Sardegna”, manifestazione promossa e organizzata dall’Associazione Musicando Insieme. Tre giorni di emozioni uniche tra tradizione, cultura e spettacolo alla Corte della Tenuta Li Lioni.

Un’occasione speciale per riscoprire il patrimonio culturale della Sardegna e celebrarlo insieme a ospiti d’eccezione, artigiani locali e spettacoli emozionanti. L’evento si svolgerà nella meravigliosa “Corte” della Tenuta Li Lioni, dove saranno sempre presenti stand enogastronomici, laboratori artigianali, concerti e spettacoli teatrali che ti faranno sentire il battito autentico della nostra Isola. L'ingresso è libero.

IL PROGRAMMA - Venerdì 4 ottobre, dalle ore 19, la manifestazione si aprirà con un evento speciale dedicato a una delle figure più importanti della cultura musicale sarda e italiana: Pietro Sassu. La serata, condotta da Giuliano Marongiu, vedrà la partecipazione di Simone Sassu e del Concordu ’e su Rosariu di Santu Lussurgiu. Si proseguirà con “Intrinadas e altre storie”, un concerto che vedrà la straordinaria partecipazione di Marino De Rosas e Denise Fatma Gueye. Le storie musicali che i due artisti racconteranno sono come frammenti di memoria, capaci di evocare immagini e ricordi ancestrali. Sarà una serata magica, un’esperienza sonora che farà vivere a tutti i presenti il legame tra musica e tradizione.

Sabato 5 ottobre, alle ore 16, Patrizia Olia ci guiderà in un tour archeologico, alla scoperta delle Domus de Janas. Dalle ore 19 “Radici di Sardegna” dedicherà un evento speciale al ricordo di Angelo Maggi, un grande artista sardo recentemente scomparso. Nato a Sassari nel 1953, Maggi ha lasciato un segno profondo nel panorama artistico internazionale con le sue opere che spaziano dalla pittura alla scultura. Conosciuto per le sue iconiche figure femminili dal volto sereno, Angelo Maggi ha saputo raccontare la bellezza e la forza della Sardegna attraverso la sua arte.

Da non perdere l’esibizione della splendida Maria Luisa Congiu, una delle voci più amate della Sardegna, de “I Tenores di Bitti Remunnu 'E Locu" e delle maschere del carnevale di Fonni: Urthos e Buttudos. Presenterà la serata Giuliano Marongiu.

Domenica 6 ottobre, alle ore 11, i bambini saranno protagonisti a “Radici di Sardegna”: Francesco Buioni li accompagnerà in un divertente e creativo laboratorio di cucina. Sempre la mattina di sabato prossimo, a “Radici di Sardegna” si avrà l’occasione di vivere un’esperienza unica e irripetibile. Sempre alle ore 11, con Giovanni Antonio Sanna, potrete scoprire la “Sinfonia Invisibile: la voce segreta delle piante”, un’esperienza sensoriale che ti permetterà di entrare in contatto con la natura in un modo mai visto prima.

Dalle ore 16: la commedia dialettale “La Brea” della Compagnia Teatro Sassari. Sotto la regia di M. Lubino e con l’interpretazione di Alessandra Spiga e Mario Lubino, questa brillante commedia ci porterà in un elegante salotto borghese dove la vita di una coppia apparentemente normale si svela piena di segreti, bugie e ricatti. Tra colpi di scena e battute taglienti, assisteremo a uno spettacolo che esplora le dinamiche umane più profonde, ma sempre con un tocco di ironia tipico della cultura sassarese.

Seguirà una serata di pura energia con i Zeppara. Questo gruppo musicale sassarese, nato nel 1990, ha conquistato il pubblico con la sua capacità di reinterpretare i brani della tradizione sassarese e sarda. Presenterà la serata Mariangela Pala.

All’interno della Corte saranno sempre presenti gli stand degli artigiani e degli artisti della tradizione sarda e gli stand dedicati alle degustazioni enogastronomiche.

Per tutti e tre i giorni, a “Radici di Sardegna” avrai anche l’opportunità di scoprire le tecniche artigianali che hanno attraversato i secoli. Antonella Carboni vi aspetta con il suo laboratorio tessile “Artesnodo”, dove potrai vedere da vicino come nasce un tessuto e magari provare tu stesso a intrecciare i fili! Il laboratorio vi guiderà attraverso le diverse tecniche.

L’evento è realizzato grazie al contributo della Regione Sardegna-Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo E Sport; Fondazione di Sardegna; Camera di Commercio Sassari - Saludetrigu; Comune di Porto Torres; Grimaldi Sardegna.