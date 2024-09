27enne accoltellato e ucciso ad Assemini, individuato il presunto aggressore

Colpito all'alba al petto e al collo da un conoscente, è morto poco dopo l'arrivo al Brotzu

Di: Redazione Sardegna Live

Grave aggressione alle prime luci dell’alba ad Assemini. Un 27enne è stato accoltellato ed è morto dopo il ricovero in gravi condizioni al Brotzu di Cagliari.

Ancora misteriosi i motivi dell'aggressione: il giovane è stato colpito al petto e al collo da un suo conoscente. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove è arrivato già grave e dove è morto poco dopo. Sul posto in cui è avvenuta l'aggressione sono intervenuti i carabinieri della stazione di Assemini e della sezione Radiomobile di Cagliari.

I militari avrebbero già individuato e rintracciato il presunto aggressore che sarebbe già stato portato in caserma per essere interrogato. I militari stanno indagando per omicidio.