A Chiaramonti incontro sulla "Blue Tongue"

Incontro alla presenza di numerosi allevatori e amministratori locali, esponenti politici ed esperti del settore

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri, 27 settembre, si è svolto a Chiaramonti un incontro sulla Blue Tongue, malattia virale che colpisce gli allevamenti ovini, con la partecipazione di numerosi allevatori e amministratori locali dell’Anglona, rappresentata dal Presidente dell’Unione dei Comuni, Giovanni Ligios.

All’incontro hanno preso parte il Dott. Francesco Sgarangella, Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria del Nord Sardegna, la Dottoressa Puggioni, Dirigente Veterinaria, il Dott. Foxi, Entomologo dell’Istituto Zooprofilattico, e la Dottoressa Mossa, Responsabile delle malattie infettive della ASL di Sassari.

Ha presenziato anche Davide Giordano, in rappresentanza dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, e il Direttore Provinciale della Coldiretti Nord Sardegna, Ermanno Mazzetti. Sono stati trattati temi fondamentali come la prevenzione della malattia, la lotta agli insetti vettori e le modalità dei ristori per gli allevatori.