Scomparso da Ploaghe. Giorgio Mara è stato ritrovato

La sorella ringrazia tutti per la solidarietà inaspettata: “I social sono un mezzo davvero potente, se utilizzati bene si possono lanciare di vera umanità”

Di: Redazione Sardegna Live

Giorgio Mara, il 41enne scomparso da Ploaghe, è stato ritrovato ieri sera, giovedì 26 settembre. Lo fa sapere la sorella Luisa, che non trattiene le lacrime quando con grande gioia, ma anche con un po' di apprensione, dà la bella notizia: “Giorgio è stato ritrovato a Porto Torres, per ora non posso dire altro. Ci auguriamo solo che possa riprendere in mano la sua vita e la sua salute”, spiega Luisa.

Giorgio Mara era scomparso il 19 settembre scorso da una comunità di Ploaghe e di lui si erano completamente perse le tracce. Lo stesso giorno anche il padre, Antonio, di 62 anni, si era allontanato da una struttura di Laerru. I due sono stati ritrovati insieme ieri sera dopo una settimana.

Per la famiglia Mara sono stati giorni di angoscia: “Vogliamo ringraziare per la solidarietà inaspettata. I social sono un mezzo davvero potente, se utilizzati bene si possono lanciare tanti messaggi di vera umanità. Grazie infinite per l’aiuto, le condivisioni e il supporto”, è il ringraziamento e il messaggio di Luisa rivolto a tutte le persone che sui social hanno diffuso l’appello disperato lanciato dalla famiglia Mara.