Alcol alla guida: un automobilista denunciato a Nuoro

Controlli alla circolazione da parte dei carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

A seguito della ripresa delle normali attività dopo il rientro dalle vacanze estive, i Carabinieri di Nuoro hanno intensificato i controlli sul territorio al fine di prevenire e reprimere i reati, con particolare attenzione all’annoso problema della guida in stato di ebbrezza.

Le operazioni di controllo svolte durante tutto il giorno, con particolare attenzione nelle ore serali e notturne, hanno visto l’impiego di numerose pattuglie e l’utilizzo degli etilometri in dotazione alla Sezione Radiomobile per accertare il tasso alcolemico dei conducenti.

In particolare, uno tra i tanti automobilisti sottoposti alla verifica avrebbe rifiutato di effettuare l’accertamento, mentre un altro sarebbe risultato positivo con un tasso alcolemico di 2,07 g/l, ben oltre il limite legale e con conseguente deferimento all’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri ricordano che la guida in stato di ebbrezza, così come quella in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, rappresenta un grave pericolo per la sicurezza stradale e può portare alla sospensione della patente ed al sequestro del veicolo, oltre a conseguenze di carattere penale.

Nei prossimi giorni proseguiranno gli sforzi profusi per fronteggiare il fenomeno, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada e promuovere abitudini più responsabili.