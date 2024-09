Caso Fedez-Ozieri. Comitato risponde: "Strumentalizzazioni disgustanti"

Gli organizzatori dei festeggiamenti andati in scena la sera della morte di Gioele: "Con le lacrime agli occhi, abbiamo fatti il possibile per rispettare il dolore. Disgustati dai giudizi e dalla caccia di like"

Di: Redazione Sardegna Live

L'associazione organizzatrice dei festeggiamenti in onore della Madonna del Rimedio a Ozieri torna sulla polemica legata al concerto di Fedez andato in scena il 14 settembre presso il complesso fieristico di San Nicola. Numerose critiche avevano investito l'evento, tenutosi a poche ore dalla tragica scomparsa del piccolo Gioele Putzu, morto non distante dal luogo della festa dopo essere stato travolto da una porta da calcio nel campo sportivo del quartiere.

La vicenda aveva assunto rilevanza nazionale, visto anche l'intervento del papà di Gioele, Ivano Putzu, che aveva rivolto una lettera pubblica a Fedez: "Ti facevo più umano, potevi non cantare per una sera e rispettare il mio dolore".

LA RISPOSTA DELLA SOCIETA' ORGANIZZATRICE. La Società Beata Vergine del Rimedio ha pubblicato oggi un lungo comunicato: "Abbiamo tenuto il silenzio per un periodo che sembrava eterno per non alimentare ulteriormente una caccia di likes a dir poco disgustosa. Ma adesso ci sentiamo in dovere di chiarire alcune questioni, non per doverci giustificare con chi giudica senza sapere, ma perché siamo rispettosi di chi il rispetto lo ha sempre dimostrato verso il nostro operato".

"Siamo stati avvertiti dell'immane tragedia avvenuta nella nostra città in un momento in cui la macchina organizzativa era troppo avanti per poter tornare indietro. Anche noi abbiamo un cuore e il nostro cuore, da subito, ci ha detto di fermarci. Razionalmente, e con le lacrime agli occhi, abbiamo dovuto proseguire con l'evento, consigliati da chi di dovere per ovvie ragioni di sicurezza e ordine pubblico".

"Verso la nostra città si era già mossa una massa di migliaia di persone che, annullando l'evento, non sappiamo dove sarebbe andata e cosa avrebbe fatto. Sarebbe potuto succedere qualcos'altro. Abbiamo dovuto scegliere, molto difficilmente, il male minore. Abbiamo annullato ciò che si poteva annullare perché la nostra comunità è una comunità solidale verso il dolore altrui. Lo è anche la nostra Società e la coscienza di tutti i soci che non mancano mai di porgere cordoglio e vicinanza quando vi è la necessità e la possibilità di farlo.

"Siamo stati invasi di critiche, insulti personali, parole denigratorie e imprecazioni. La vicenda è diventata un caso nazionale alimentando dolore al dolore. E stato aggiunto rumore da chi chiedeva il silenzio. Siamo disgustati da quanto è accaduto, ogni commento superfluo e superficiale di chi poteva tacere è stato una ferita nel cuore e negli animi di persone volontarie, laboriose e notevolmente scosse da quanto accaduto. É stata una corsa a puntare il dito e un' inarrestabile gara per ostentare la propria sensibilità (?) mascherata da un'inesauribile voglia di mettersi in mostra e polemizzare, senza sapere assolutamente niente."

"É stato urlato alla vergogna e allo scandalo perché non abbiamo potuto annullare la serata musicale e su questo c'è stato un raccapricciante lucrare e una ripugnante strumentalizzazione".

"Prendiamo le distanze da tutto questo e chiediamo umilmente scusa a chi è stato fatto entrare in questo maledetto vortice inconsapevolmente attribuendo loro colpe non dovute e responsabilità assenti. É stato il momento del silenzio mancato e siamo rammaricati per questo. Vorremo dire tanto altro ma riteniamo che sia opportuno fermarci qui e lasciare scorrere tanto altro, in questo momento, forse, inopportuno".

"Abbiamo pregato e pregheremo ancora la Beata Vergine del Rimedio perché il piccolo Gioele possa riposare in pace e perché dia conforto e forza alla famiglia distrutta dal dolore, a loro il nostro pensiero e il nostro abbraccio più sentito".