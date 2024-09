Raccolta funghi, dal primo ottobre attivo il servizio micologico

Un esperto sarà a disposizione dei cittadini il lunedì e il mercoledì pomeriggio nella sede del Sian della Asl Ogliastra a Lanusei

Di: Redazione Sardegna Live

La Asl Ogliastra comunica che "dal 1 ottobre presso il Sian di Lanusei (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - viale Don Bosco, 28) sarà attivo il servizio di consulenza micologica gratuita, svolto dall'Ispettorato micologico". Un esperto sarà a disposizione nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle 15:30 alle 18, per accertare la commestibilità e la qualità delle specie fungine raccolte. La consulenza funzionerà esclusivamente previo appuntamento telefonico.

Il Sian ricorda che "tutti i funghi raccolti (e non solo una parte), vanno posti in contenitori rigidi e forati (cestini o analoghi contenitori), devono essere presentati al controllo freschi o comunque in buono stato di conservazione, interi, non recisi, tagliati o comunque privi di parti essenziali al riconoscimento". È consigliabile portare al controllo tutti i funghi raccolti e non solo una parte: in ogni caso il parere riguarda esclusivamente gli esemplari presentati.

Qualora non sia possibile sottoporre i funghi al controllo, il Sian raccomanda "di non consumare quelli sui quali si abbiano dei dubbi". Nel caso si avverta malessere dopo il consumo di funghi "è necessario recarsi immediatamente all'ospedale, tenere a disposizione eventuali avanzi del pasto e dei funghi consumati, fornire indicazioni utili per l'identificazione delle specie fungine consumate e del luogo di raccolta".

Per ulteriori informazioni e per appuntamenti (anche da stabilire in giorni diversi da quelli indicati), è possibile contattare i seguenti numeri di telefono: 366 9313431 - 334 6989872 - 0782 490211 - 0782 624960.