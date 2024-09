Disordini e tensioni durante partite: Daspo per tifosi di Olbia e Torres

Cinque provvedimenti adottati nei confronti di supporters galluresi e torresini

Di: Redazione Sardegna Live

Cinque Daspo a carico degli ultras di Olbia e Torres, emessi da parte degli agenti di polizia. I provvedimenti riguardanti i supporters della società gallurese riguardano gli episodi relativi alla sfida fra Olbia e Spal dello scorso aprile, quando due giovani tifosi della squadra di casa, entrambi con precedenti di polizia, si sarebbero resi responsabili di turbative in quanto, dopo essersi disposti su un ponte all’esterno e a meno di 100 metri dagli spalti dello stadio “Bruno Nespoli”, avrebbero lanciato fumogeni in direzione dell’impianto in quel momento gremito di pubblico e con gara in corso.

Con riferimento alla tifoseria sassarese, invece, è stato accertato che al termine dell’incontro fra Torres e Mantova di Coppa Italia, svoltosi presso lo stadio “Vanni Sanna” lo scorso 3 agosto, si sarebbero verificate tensioni e intemperanze tra alcuni membri della tifoseria locale, immediatamente sedate con il rapido intervento dei poliziotti. Inoltre, durante l’incontro dei rossoblù contro l'Albinoleffe (stavolta in Coppa Italia Serie C), disputatosi il 17 agosto, dalla curva di casa un tifoso sarebbe stato sorpreso a lanciare un fumogeno in direzione del campo di gioco.

Per i fatti riportati, all’esito dell’Istruttoria condotta dal personale della Divisione Anticrimine, anche sulla base dell’attività esperita dal Commissariato di Olbia e dal Reparto Territoriale di Olbia, il Questore della Provincia di Sassari ha emesso cinque provvedimenti di Daspo nei confronti dei tifosi ritenuti responsabili di episodi di disordini o turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione delle sopracitate manifestazioni sportive.

In particolare, tre dei provvedimenti prevedono il divieto di accesso agli stadi per la durata di tre anni, mentre gli altri due, in quanto indirizzati a soggetti già gravati da precedenti Daspo, prevedono il divieto di accesso per cinque anni agli impianti sportivi e l’applicazione della misura, convalidata dall’Autorità Giudiziaria e sempre della durata di cinque anni, dell’obbligo di presentazione al Commissariato in occasione dei successivi incontri di calcio dell’Olbia.