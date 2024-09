A Olzai 1500 piante di marijuana: in manette 39enne

Quasi una tonnellata di stupefacente sequestrato: le operazioni

Di: Redazione Sardegna Live

Lo scorso 20 settembre, alle prime luci dell'alba, i carabinieri dell’Aliquota Operativa del Norm della Compagnia di Ottana, unitamente alle Stazioni di Olzai e Ottana, avvalendosi dello specialistico contributo dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna hanno tratto in arresto, a Olzai, un 39enne per coltivazione, produzione, traffico e detenzione illecita ai fini di spaccio di marijuana.

All’esito degli accertamenti condotti e delle silenziose osservazioni a distanza eseguite negli ultimi giorni dai militari infiltrati nel territorio, sarebbe stata rinvenuta una piantagione composta da più di 1500 piante di canapa ad elevato thc.

Il risultato si inserisce nei quotidiani e diuturni servizi di rastrellamento e monitoraggio dell’agro compiuti dai militari dall’articolazione territoriale e dallo Squadrone Cacciatori, specializzati nel mimetizzarsi nella macchia mediterranea per compiere ricognizioni anche in scenari impervi, anche per scovare responsabili di coltivazioni illecite.

La marijuana, del peso di più di 800 kg, è stata interamente estirpata e sequestrata nella giornata di ieri. Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, nel quale non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in suo favore.