Nuoro. A fuoco furgone di service audio-video: sospetta natura dolosa

L'incendio nella notte, attrezzatura pesantemente danneggiata

Di: Redazione Sardegna Live

Furgone in fiamme nella notte a Nuoro, in via Apuleio. Il mezzo conteneva al suo interno attrezzatura utilizzata per attività di service audio e video per eventi.

Sul posto, intorno all'1:45, è intervenuta la squadra 1A del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro. L’incendio, per il quale non si esclude la natura dolosa, è stato estinto e successivamente è stato messo in sicurezza il sito.

Importanti i danni riportati all’attrezzatura. Sul posto è stata inviata in supporto anche l’autobotte sempre dalla sede Centrale.