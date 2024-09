Uri. Al via la seconda parte del progetto “Tessere incontri per fare educazioni”

Il progetto prosegue ora con la Festa di Comunità, in programma sabato 28 settembre

Di: Redazione Sardegna Live

Si è conclusa sabato scorso la prima fase del progetto “Tessere incontri per fare educazione: dalla relazione alla comunità educante” finanziato con il fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni, con il primo ciclo di incontri dedicati alla sicurezza dei bambini, curato dalla cooperativa Edupè.

L’Amministrazione comunale di Uri, attraverso l’assessorato alle politiche ai servizi sociali e pubblica istruzione, ha creduto in questo progetto molto articolato, rivolto alla fascia di età dei più piccoli, del nido e della scuola dell’infanzia, e ai relativi operatori, con il fine di valorizzare le potenzialità della formazione come sostegno sia agli stessi che alle famiglie. Azioni volte a promuove il benessere dei bambini a 360 gradi.

Durante questa prima parte del progetto “Bimbi in sicurezza”, in particolare, sono state fornite importanti nozioni per la sicurezza sanitaria e di primo soccorso dei bambini. "Chi salva un bambino salva il mondo intero" è stato un percorso molto apprezzato e partecipato che, grazie alla preziosa collaborazione dell’Avis Comunale di Uri, dell’associazione Re-Heart e al finanziamento ottenuto dal comune, ha permesso finora l'erogazione di 6 corsi gratuiti, permettendo il conseguimento ad 81 persone, della qualifica di operatore BLS-D adulto, pediatrico e lattante (Rianimazione e disostruzione) con l'abilitazione all’uso del defibrillatore (DAE).

Il percorso si era aperto con un incontro pubblico aperto gratuitamente ai genitori, al quale il pediatra Paolo Spanu, il neuropsichiatra infantile Giuseppe Tola e Marcello Cagnazzo della Re Heart, hanno illustrato le principali manovre o comportamenti sanitari da seguire con i bambini attraverso un corso informativo.

Il progetto proseguirà ora con la Festa di Comunità, in programma sabato 28 settembre, con la partecipazione nella piazza Alisa per tutta la giornata di artiste di teatro di figura, operatori ludici con i caratteristici giochi in legno giganti ed insegnanti della storia del territorio. L’inizio del percorso formativo ludico pedagogico vedrà le famiglie protagoniste insieme alle insegnanti, alle educatrici e alla bibliotecaria nelle attività teorico pratiche di alta formazione, dedicata alla conoscenza approfondita del mondo del bambino e alla costruzione partecipata di strategie educative condivise.

I prossimi incontri in aula invece saranno il 9, 10 e 11 ottobre a cura del professore universitario, nonché pedagogista ludico Antonio di Pietro, il quale condurrà i discenti in un viaggio teorico pratico sulla giocosità dei bambini. Il 17 e il 22 ottobre sarà il momento della pedagogista e analista BCBA Clinician Ilenia Sanna. A seguire il 6 novembre si terrà un incontro dedicato alla nutrizionista Maria Laura Barsi. Il 3, 20 e 27 novembre invece sarà il momento dedicato alle tappe del linguaggio in età di sviluppo a cura della logopedista Antonella Bianchina. Il 4 dicembre sarà dedicato alla conoscenza e riscoperta delle tappe psicomotorie grazie all’intervento della psicomotricista Laura Tedesco. Infine, il percorso si concluderà l’11 dicembre con un laboratorio dedicato all’educazione al contatto attraverso le storie tattili, condotto da Stefania Galesi, coordinatrice del nido comunale “Piccoli Passi” di Uri.