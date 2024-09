Molestò una ragazza per strada a Sassari, condannato a 1 anno e 4 mesi

L'episodio risale al mese di luglio dello scorso anno: oggi la condanna del gup del Tribunale di Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Un 35enne di Atri (Teramo) è stato condannato questa mattina dal gup del tribunale di Sassari a una pena di 1 anno e 4 mesi per aver molestato una ragazza di 20 anni per strada, dopo che questa aveva rifiutato le sue avances.

L'episodio risale al mese di luglio dello scorso anno ed è avvenuto in via Tavolara, a Sassari. Intorno alle 3 del mattino il 35enne era in compagnia di due amici con i quali stava trascorrendo una vacanza in Sardegna. Ai giardini pubblici i tre avevano incrociato un gruppetto di ragazze e le avevano importunate, prima solo verbalmente. Poi il 35enne era passato alle vie di fatto e aveva molestato una di loro.

La vittima, terrorizzata, era scappata e aveva chiesto l'intervento della Polizia. L'uomo era stato quindi fermato dagli agenti, mentre tentava di allontanarsi, identificato e denunciato alla Procura per violenza sessuale. Oggi il gup Sergio De Luca, accogliendo la richiesta del pm, Angelo Beccu, lo ha condannato a 1 anno e 4 mesi.