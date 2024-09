Lavori e un muro crollato: cambia la viabilità a Cagliari

Modifiche al traffico a Cagliari nel quartiere Castello, a causa del crollo di un muro e nella zona di via Sant'Alenixedda per dei lavori:

CASTELLO. Dalla mattina di mercoledì 25 settembre 2024 e fino quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza, il traffico veicolare e pedonale verrà deviato nel quartiere Castello, dopo il crollo di un muro che ha portato alla temporanea chiusura di via Fiume.

L'evento è avvenuto intorno alle 7:30 e ha visto coinvolta una parte del muraglione della via Fiume con direzione viale Buoncammino.

L'intervento di messa in sicurezza della zona è stato effettuato dagli operatori dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile che hanno provveduto, in collaborazione con gli agenti della Polizia locale, a deviare la corrente di traffico nella via Santa Croce.

Le nuove temporanee prescrizioni sulla viabilità non avranno effetto sul divieto di transito nel quartiere Castello degli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore ai 35 quintali e un limite di altezza superiore ai 3,5 metri. Per tali mezzi il transito nel quartiere sarà, pertanto, vietato.

ZONA DI VIA SANT'ALENIXEDDA. Le prescrizioni, con decorrenza dal 30 settembre 2024 e fino al termine dei lavori, sono state adottate per consentire i lavori di predisposizione delle aree di parcheggio o sosta a pagamento nella Sottozona del Parco della Musica e per adattare la circolazione in prossimità delle strutture individuate per il trasferimento delle attività commerciali del Mercato di San Benedetto al mercato provvisorio di prossima conclusione.

Nel dettaglio sono previste:

- l'istituzione del senso unico di circolazione nella via Sant'Alenixedda nel tratto compreso tra via G. Pintor e Piazza Giovanni XXIII, con senso di percorrenza da via G. Pintor verso Piazza Giovanni XXIII;

- l'istituzione del segnale di fermarsi e dare la precedenza (STOP) nella via F. Salaris all'intersezione con la via Sant'Alenixedda;

- l'istituzione della direzione obbligatoria a destra nella via F. Salaris all'intersezione con la via Sant'Alenixedda;

- l'istituzione del senso unico di circolazione nella via Cao di San Marco-Piazza Giovanni XXIII, con senso di percorrenza da via Cao di San Marco verso via Don Macchioni;

- l'istituzione della direzione obbligatoria a destra nelle due semicarreggiate di via Dante all'intersezione con Piazza Giovanni XXIII;

- l'istituzione del senso unico di circolazione nella via Don Macchioni, con senso di percorrenza da Piazza Giovanni XXIII verso via XXVIII Febbraio.