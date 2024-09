"Regaliamo un sorriso": le Fiamme Gialle al Microcitemico di Cagliari

Le Fiamme Gialle del Comando Regionale Sardegna e del Comando Provinciale Cagliari hanno fatto visita al Reparto di Neuropsichiatria Infantile e di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Pediatrico Microcitemico “Antonio Cao” dell’ASL di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Una delegazione del IV Nucleo Atleti di Gaeta, presenti a Cagliari in occasione dei Campionati Italiani delle Classi Olimpiche di vela, in programma dal 23 al 29 settembre, assieme ad una rappresentanza delle Fiamme Gialle del Comando Regionale Sardegna e del Comando Provinciale Cagliari, hanno fatto visita al Reparto di Neuropsichiatria Infantile e di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Pediatrico Microcitemico “Antonio Cao” dell’ASL di Cagliari in occasione delle celebrazioni del Santo Patrono della Guardia di Finanza San Matteo, per promuovere l'iniziativa di solidarietà "Regaliamo un sorriso".

Accolti e accompagnati all'interno della struttura ospedaliera dalla dott.ssa Nicoletta Vargiu, Dirigente della Direzione Medica di Presidio, e dal Prof. Salvatore Savasta della Clinica Pediatrica, gli atleti e gli altri finanzieri hanno avuto modo di far conoscere l’attività delle 'Fiamme Gialle' e, nello specifico, le peculiarità dell’agonismo della Vela ai più alti livelli nazionali ed internazionali, ed assistere alla dimostrazione dell’unità cinofila del Corpo, "suscitando grande curiosità ed entusiasmo soprattutto nei piccoli pazienti catturati e subito desiderosi di conoscere meglio gli atleti, le loro affascinanti battaglie combattute con il vento e le onde, e dalle grandi abilità del pastore tedesco Pessy nel rinvenire il manicotto che simula le sostanze illecite", si legge nel comunicato.

Un ospite particolare è stata la campionessa olimpica Marta Maggetti, medaglia d’oro alle olimpiadi di Parigi 2024.

Presenti all’evento il Comandante Provinciale Cagliari, Col. t.ST Alfredo Falchetti, il Comandante della Sezione Vela del IV Nucleo Atleti di Gaeta, Lgt. C.S. Guido Antar Vigna, accompagnato dal M.A. Federico Criscuolo e dalla Fin. Irene Pregliasco, nonché gli atleti Alessandra Dubbini, Carolina Albano, Chiara Benini Floriani, Luca Di Tomassi, Dimitri Peroni, Schio Giulia e Giunchiglia Sofia.

"Un incontro speciale per i piccoli pazienti con l’obiettivo di far trascorrere una giornata diversa e piacevole, regalando a ciascuno un sorriso ed un po' di serenità, donando loro ed allo staff medico dei simpatici gadget delle Fiamme Gialle oltre a firmare numerose cartoline ai giovanissimi pazienti, entusiasti di conoscere i nostri campioni", raccontano nella nota i finanzieri.